Gefolgen staking rjochtbanktolken grut: "Binnen een week hele grote problemen"

As foar guon talen aanst gjin tolken mear beskikber binne, kin dat gefolgen foar rjochtsaken ha. "Dan zou het mogelijk kunnen zijn dat we zaken moeten gaan aanhouden", seit Van der Winkel.

Gefolgen foar advokatuer

De staking betsjut ek dat advokaten net mei har kliïnten prate kinne, as dy gjin Nederlânsk prate of fersteane.

Advokaat Bart Canoy foarsjocht problemen, as dizze situaasje lang trochset. "Dit heeft een heel groot gevolg. De wet schrijft in het strafrecht voor dat als je een verdachte aanhoudt en je wilt de verdachte langer dan drie dagen vasthouden, dan zul je naar een rechter-commissaris toe moeten om dat daar voor te leggen."

"Het vasthouden wordt heel lastig, omdat de wet zegt 'je moet hem wel horen'", seit Canoy. As dat net kin, wurde it proses en it fêsthâlden fan sa'n fertochte problematysk. "In het strafrecht is er een acuut probleem als er geen tolken zijn de komende dagen."

"We kunnen niet communiceren, dus gaat u maar"

Hy tinkt lykwols net dat yn it gefal fan swiere misdriuwen de rjochtbank in fertochte gean litte sil. "Maar ik denk wel dat er voor de minder ernstige misdrijven praktisch gezegd kan worden: 'we kunnen niets met deze verdenking, we kunnen niet met u communiceren, dus u gaat maar'."

Canoy fynt dat de tolken wol in punt hawwe: "Dit is natuurlijk belachelijk, dat die prijzen niet omhoog zijn gegaan." Hy freget him ôf: "Is er dan jarenlang niet het belang gezien van dat er in de rechtbank goed getolkt wordt?"

Rjochtbanktolken 'ondergeschoven kindje'

Hy hat wol in idee hoe't it kin dat de polityk hjir earst no lucht fan krijt: "Omdat het dan denk ik toch net iets te weinig voorkomt dat in Nederland mensen voor de rechter moeten verschijnen, die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Dan ben je toch maar het ondergeschoven kindje."

"Dat er nu na tientallen jaren gezegd wordt 'zou het iets omhoog kunnen', dat vind ik wel heel logisch." Hy ferwachtet al gau problemen fan de staking te sjen. "Het betekent binnen het strafrecht binnen een week hele grote problemen."