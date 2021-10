Operaasje Fryske Flagge: Rinske en Jan de Jong wenje yn Alabama

Jan en Rinske wenje no yn Slocomb yn de steat Alabama en hawwe ferskate dingen by de ein hân. Earst groeide it boerebedriuw hurd, mar nei in pear minne jierren binne se oergongen op biologysk buorkjen. Doe't de ôfnimmer dien joech, hawwe se sels in fabrykje boud. Mei it oerskot oan molke meitsje se no tsiis, mei dy tsiis hawwe se yn 2019 in nasjonale priis wûn.

Frysk yn Amearika

Ut it hûs wei sjogge se út op de pleats en op harren eigen 'Lake Fryslân', dat Jan sels oanlein hat. "Wy ha hjir doe in âld hûs kocht oan de oare kant fan in bosk. By dat bosk en it hûs wie it allegear moeras. Om fan dat moeras ôf te kommen, ha we dat allegear opromme en doe hat Jan der in mar makke, mei in Fryske flagge derby."

Se prate thús noch hieltyd Frysk mei inoar en dêrom kinne de bern it ek wol wat ferstean. Fryslân misse se wol. Earst nei santjin jier koene se ris werom, doe't it fanwegen sykte fan Jan syn heit wol moast. De lêste jierren kamen se hast elk heal jier wol ris nei Fryslân, sûnt it begjin fan de coronatiid ha se net mear werom west.