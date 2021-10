Ynsammelaksje foar nij puppyferbliuw Dierencentrum Friesland

Yn in nij ferbliuw soenen de jonge hûnen yn groepkes yn soarte fan húskeammerkes opfongen wurde kinne. Dêr hat de opfang mei allinnich frijwilligers 30.000 euro foar nedich. Dat wolle se ûnder oare ophelje mei de ferkeap fan in spesjale kalinder.

"We hawwe in superleuke kalinder foar takom jier, dy't minsken keapje kinne. Net mei pin-ups, mar mei puppy's", seit Diny Doedel fan it opfangsintrum. "Dat jild giet allegear nei de nijbou. Fierder hawwe we krekt in digitale kollekte hân. Dat hat in soad jild opsmiten, wêr't we hiel bliid mei binne. En we dogge in online-feiling op ús Facebook-pagina. Dêr kinne minsken meitingje nei leuke prizen."