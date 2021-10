Rjochtbanktolken stake foar hegere fergoeding: "No is it tiid foar aksje"

"Wy ha oan it demonstrearjen west yn Ljouwert, Arnhem, Den Haag en Amsterdam." Ferantwurdlik minister Dekker joech dêrop lykwols oan net nei de tariven sjen te wollen.

Dus moat der mear dien wurde, fynt Dijkstra: "No is it tiid foar aksje, ek omdat Nederlan op it stuit artikel 6 fan it Europeesk Ferdrach foar de Rjochten fan de Minsken slim oan it skeinen is."

Gjin nije opdrachten

Dêrom nimme de rjochtbanktolken fan tiisdei ôf gjin nije opdrachten fan oerheidsynstânsjes mear oan. "Dat betsjut konkreet dat bepaalde sittings mei rjochters-kommissarissen net plakhawwe kinne, dat plysjeferhoaren net plakhawwe kinne. Wy nimme no sels gjin opdrachten oan as se wol it frege taryf betelje wolle."

De aksje duorret yn alle gefallen oant de stimming oer in moasje oer it ûnderwerp yn de Twadde Keamer. "Dizze hiele wike wurdt der net tolke. Dit giet om de tolken út hiel Nederlân. Ek de minsken dy't net lid binne fan ús Oarder, der dogge in hiel soad mei."

Grutte gefolgen

Neffens Dijkstra sil dizze staking in grut effekt ha. "Dit hat grutte gefolgen. Dat betsjut sels dat as ien oppakt wurdt troch de plysje en dy hat bygelyks wat stellen en dy moat yn in ferhear; is der gjin tolk, dan sil de plysje sa'n ien op in bepaald stuit gean litte moatte, want se kinne fierder neat."

Mei de aksje wolle de rjochtbanktolken in sinjaal ôfjaan oan de polityk yn Den Haag, seit Dijkstra. "Wy sette it uterste drukmiddel yn, sadat de Twadde Keamer hooplik foar de moasje stimt."