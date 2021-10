Ynheljen fan operaasjes yn Fryske sikehûzen kin noch jier duorje

De Fryske sikehûzen ha in soad operaasjes om yn te heljen. Dêr binne ek plannen foar makke. Yntusken geane de gewoane operaasjes troch en riede de sikehûzen har ek ta op in nije coronaweach. "Minsken moatte der rekken mei hâlde dat se in healjier of in jier wachtsje moatte."

Op it stuit falt it mei de coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen noch ta. It tal pasjinten nimt wol ta - op it stuit achttjin yn Fryslân, wêrfan fjouwer op de intensive care - mar sa slim as yn Zwolle is it noch net. "Dochs is der wol reden ta soarch", fynt Mostert. "It is no noch rêstich, mar dat kin samar feroarje."