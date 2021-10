Oersetting De bruorren Liuwehert op prestizjeuze list: "De taal fan myn hert"

It giet om de earelist fan de International Board on Books for Young People (IBBY), in organisaasje dy't fynt dat bern yn de hiele wrâld rjocht ha op goeie boeken. Ien kear yn de twa jier komt de organisaasje mei in list foar trije kategoryen: orizjinele teksten, yllustraasjes en dus oersettingen.

Stil fan

Zijlstra, dy't Skandinavyske Talen en Kultueren studearre hat, krige koartlyn te hearren dat har boek op de list komt. "Ik bin der noch wol wat fan ûnder de yndruk", fertelt se. "It is geweldich. Ik hie it net oankommen sjoen, want it boek is ek al twa jier lyn útkaam. Ik bin der noch in bytsje stil fan, it is in hiele eare."

De bruorren Liuwehert is it earste boek dat Zijlstra oerset hat yn it Frysk, mar in begjinner is se net. "Ik ha al in protte oerset nei it Frysk. Earder ek al seis jier foar Kulturele Haadstêd. En ek wol boeken oerset, mar noch net nei it Frysk."