Twa pearen fiere 70-jierrich houlik

De Jelsma's, it stel fan 94 en 92 jier âld, wennet noch selsstannich yn in appartemint oan it Museumplein. Hjoed binne se 70 jier troud. Dan komt de boargemaster del om se lok te winskjen, mar sels binne se net sa bot ûnder de yndruk fan dizze dochs wol bysûndere dei.

"Och. Wer in dei derby", seit Jeen Jelsma. "Wat moat je fertelle. Je witte de takomst net, mar wol wat je hân hawwe. No: in hiel gelokkich libben!"

Jelsma joech les yn timmerjen en meubelmeitsjen. De meubels yn de flat hat er sels makke. Se hawwe harren wurksume libben yn Haarlem wenne. Nei it pensjoen binne se weromkommen nei Fryslân. "Ja, dat lûkt", seit Jelsma. "En dan kin je wer gewoan Frysk prate."

It geheim efter in lang houlik is neffens Jelsma: sykheljen bliuwe. "En gewoan libje, in buorreltsje op syn tiid, dat kin, mar net dronken wurde. En we hâlde noch hieltyd fan elkoar."

Noch in jubileum

Op deselde dei binne de Denzlers fan Ljouwert, fan 96 en 93 jier, ek 70 jier troud. Yn 1992 iepenen sy wenmienskip De Gouden Bal yn Ljouwert foar minsken boppe de fyftich jier. Dy wenmienskip bestiet takom jier tritich jier.