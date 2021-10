Strontrace: Sterke Jerke as earste yn Warmond

De foarsprong op de nûmer twa, De Verwisseling, is fjirtjin minuten. By oankomst yn Warmond moatte de skippen ferplicht in oere skoft nimme.

Twa jier lyn wûn De Verwisseling úteinlik nei in spannende striid. Dat dy no wer goed meidogge om de winst, is miskien wol in ferrassing: it skip hat in nije bemanning.

It skip dat as earste werom is yn Warkum, dêr't moandei de start ek wie, wint de race en de sulveren brijleppel.