Nije regels oer nitraat soargje foar opskuor by boeren

Neffens De Jong hat it gjin doel om alle bouboeren deselde regels op te lizzen. Der sit in grut ferskil tusken sângrûn en klaaigrûn. Klaaigrûn hâldt it nitraat better fêst en soarget derfoar dat der minder yn it wetter komt.

Benammen yn Fryslân is dy klaaigrûn te finen. "Dus is het absurd om ons dezelfde regels op te leggen als bijvoorbeeld in Limburg. Daar is het voornamelijk zand en dus is de uitstoot veel groter. Laten we dan ook een regionaal beleid maken."