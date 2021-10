Rykswettersteat wol mear deade walfisken lizze litte op Waad

It ôfrûne jier is in deade dwerchfinfisk lizze litten, dat wie doe in útsûndering. It bist spielde yn novimber ferline jier op Rottumerplaat. Musea of ûndersyksynstellingen hienen doe gjin belangstelling foar it deade bist.

Undersikers fan Wageningen Marine Research ha de ûntbining fan it kadaver yn opdracht fan Rykswettersteat yn kaart brocht.

Allinnich noch bonken en hûd

"We hadden gedacht dat het kadaver veel sneller zou vergaan", seit projektlieder Rick Hoeksema fan Rykswettersteat tsjin RTV Noord.

"Maar er waren geen grote zwermen meeuwen of andere aaseters die meteen in het lijk gingen pikken." It duorre wol twa wiken foardat oare bisten yn de gaten krigen dat der in deade finfisk op Rottumerplaat lei doe.

"De vinvis is als het ware heel geleidelijk in de bodem gezakt. Alleen de botten en de huid zijn nog over. Er is geen sprake geweest van een enorme stank, alleen vlakbij het kadaver was de geur merkbaar."