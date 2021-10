Tsjuster Waad as attraksje: "By ús is de stjerrehimel sa prachtich"

Pietersma tinkt dat der noch in soad dien wurde kin om it Waad noch tsjusterder te meitsjen. Yn it online advyspakket stean ynterviews mei ûndernimmers dy't al aktiviteiten ha op it tsjustere Waad, mar der wurde ek tips jûn. "Der sit ek in hiel praktysk aspekt oan, fan hoe meitsje ik myn ûndernimming tsjusterder. It ljocht hoecht net allegear út, mar wol dat it ljocht goed is foar de natuer dy't der aktyf is, want oars kinne je dat net sjen litte."

Nachttunen

As foarbyld fan dat kommersje en natuer inoar net hoege te biten, neamt Pietersma it oanlizzen fan nachttunen by de Waadkust mei planten dy't nachts bloeie en wichtich binne foar nachtdieren. "Sa'n tún lizze wy mei in ûndernimmer oan en de bedoeling is dat dêr ynformaasje oer de nachtnatuer komt te stean en dat der ek aktiviteiten binne. Dus dat wurdt in soart hotspot, wol in stille hotspot, lâns de Waadkust dêr'tsto echt nei ta giest om de nacht te belibjen."

Op 30 oktober is der wer in Nacht van het Wad, mei allegearre aktiviteiten yn it tsjuster.