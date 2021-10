Organisaties willen menstruatie-armoede aanpakken met meer uitgiftepunten

Menstruatie-armoede is een groot probleem in Nederland. Bijna 1 op de 10 vrouwen in ons land hebben niet genoeg geld om iedere maand menstruatieproducten te kopen. Er zijn niet veel voedselbanken waar maandverband, tampons en andere producten te krijgen zijn, terwijl de vraag ernaar welgroot is.

Uitgifte bij voedselbanken

Voedselbank Kollumerland en Voedselbank Dantumadiel zijn wel uitgiftepunten voor menstruatieproducten, maar het zouden er meer moeten zijn, vindt Minke van der Goot van Stichting Voedselbank Kollumerland.

"We krijgen elke maand een doos vol maandverband, tampons en menstruatiecups van Stichting Armoedefonds. Maar helaas zijn wij bijna de enige voedselbank in Friesland, terwijl veel meer voedselbanken hier gebruik van kunnen maken", zegt Van der Goot.

Dubbel taboe

Belangenorganisatie Bloody Basics riep de overheid op om menstruatie-armoede uit Nederland te verbannen. "We zeggen ook wel dat er een dubbel taboe op zit. Aan de ene kant praten we sowieso niet zo graag over onze ongesteldheid. Aan de andere kant zit op armoede ook een taboe, dus het is dubbel zo zwaar", zegt voorzitter Rixt van Dongera van Bloody Basics.