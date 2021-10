Organisaasjes wolle menstruaasje-earmoede oanpakke mei mear útjeftepunten

Menstruaasje-earmoede is in grut probleem yn Nederlân. Hast 1 op de 10 froulju yn ús lan hat net genôch jild om alle moannen menstruaasjeprodukten te keapjen. Der binne net in soad voedselbanken dêr't moanneferbân, tampons en oare produkten te krijen binne, wylst de fraach dernei wol grut is.

Utjefte by voedselbanken

Voedselbank Kollumerland en Voedselbank Dantumadiel binne wol útjeftepunten foar menstruaasjeprodukten, mar it soene der mear wêze moatte, fynt Minke van der Goot fan Stichting Voedselbank Kollumerland.

"We krijgen elke maand een doos vol maandverband, tampons en menstruatiecups van Stichting Armoedefonds. Maar helaas zijn wij bijna de enige voedselbank in Friesland, terwijl veel meer voedselbanken hier gebruik van kunnen maken", seit Van der Goot.

Dûbeld taboe

Belange-organisaasje Bloody Basics rop de oerheid op om menstruaasje-earmoede út Nederlân te ferbannen. "We zeggen ook wel dat er een dubbel taboe op zit. Aan de ene kant praten we sowieso niet zo graag over onze ongesteldheid. Aan de andere kant zit op armoede ook een taboe, dus het is dubbel zo zwaar", seit foarsitter Rixt van Dongera fan Bloody Basics.