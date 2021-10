Gjin fiskerijdagen en gjin Liereliet, mar wol stront en skippen. Yn oanpaste foarm is de Strontrace en de Beurtveer moandei fan start gien yn Warkum. Dêrneist is it foar it earst ek in Strontrace sûnder betinker en grûnlizzer Reid de Jong. Hy ferstoar ferline jier op 86-jierrige leeftiid. Op spesjale wize waard der by him stilstien.