Feriening foar skiepskudden hat soargen oer wolf nei deabiten ferskate skiep

"Trije skiep dea, man oerstjoer"

Yn novimber gean de kudden foar de winter wer de iepen greiden yn boeren, fertelt Diederik Sleurink fan Wylde Weide yn Gersleat. Hy docht mei skiep oan lânskipsbehear en hy is lid fan de feriening. Yn it iepen fjild binne de bisten hiel kwetsber, want der swalket wer wat om yn Fryslân. By kunde fan Sleurink yn Oldeholtpea hat in wolf yn de skiep omreage. Trije dea en de man hielendal oerstjoer oer wat er oantroffen hat en hoe't it no fierder moat.

Fleksibele netrasters mei stroomtriedden

De skiephâlders nimme sels ek maatregels: oant no ta kinne se yn greiden ta mei it ôfrasterjen fan de daam. Ast echt feilichheid hawwe wolst, moatst de keppel skiep hielendal yn it saneamde 'fleksynet' sette. Dy binne 50 meter by 90 sintimeter. Se wurde yn de stêd ek wolris brûkt as dêr skiep del moatte. Yn dy fleksynetten is stroomtried ferwurke. As dat goed oansluten is op de grûn, jout dat ynearsten in goede beskerming tsjin in oanfal fan in wolf, hat Sleurink fan oaren heard. Hy hat der sels noch gjin ûnderfining mei.

Tsien keppels fan 80 oant 150 skiep soene hielendal omrastere wurde moatte. Dat kostet in wike lang in heale mankrêft mear en dy kosten wurde net fergoede.

"Libje mei wolf is net sa maklik"

Ekologen fertelle wol gauris yn de publisiteit dat libjen mei in wolf bêst kin, giet Sleurink fierder. Skieppehâlders soene de rasters gewoan wat oanpasse moatte. Yn Dútslân en Sweden soe it sa goed gean. Wy folgje dat op de foet en it giet hielendal net sa goed, seit Sleurink. Sa maklik is it net.

Dan is der ek noch wat oars: Op de Veluwe wurkje se mei hegere wolvenetten. Dan hast materiaal dat twa kear sa swier is. Arbotechnysk is dat in ramp, seit de skieppehâlder.

"In skiep snippe betsjut au"

Sleurink fynt dat der gau in regeling komme foar it ekstra wurk dat achter de beskerming tsjin de wolf weikomt. Fierders moatte der ek gau stroomrasterststekken komme sadat de wolven witte: in skiep snippe betsjut au. Wolven leare gau. Hy fynt dat de provinsjes it oars oanpakke moatte, Dy nimme pas maatregels as de wolf him dêr festige hat. Foar't it safier is, hast dus jierrenlang lêst fan omswalkjende wolven. Ast wolven wat leare wolst, dan hiene dy rasters der no stean moatten yn Fryslân.