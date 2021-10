Hearrenfean treft ideale skoansoannen: "Zouden met m'n dochters uit mogen"

By de Feansters is it gefoel oars nei it ôfrûne wykein. Der waard lykwols mei 2-0 ferlern fan Ajax, mar Hearrenfean hie kâns op mear. Dat seach ek sportferslachjouwer Arjen de Boer. "As dy 1-1 falt, en dat hie kinnen, dan ûntploft it stadion en komt it publyk derefter. Dan is der in soad mooglik."

Dêrby geniete De Boer it meast fan oanfaller Anthony Musaba. Dy is fluch, behindich en spile ferdigener Perr Schuurs fan Ajax hielendal dûzich. "Musaba is echt in publyksspiler. Schuurs sit noch yn de draaimûne."