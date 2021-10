Coronaútbraak Winsum: tsientallen besmettingen nei doarpsfeest

Yn it doarp wurdt sein dat fyftich minsken besmet binne mei it coronafirus. Jan de Haan fan de 'Stichting voor de Leefbaarheid van Winsum' dy't ek de organisaasje fan it doarpsfeest docht, wol it oantal fan fyftich net befestigje. De Haan: "Dat haw ik net fan de GGD heard." Wol is it sa dat tsientallen minsken besmet binne, jout er ta.

De organisaasje hat yn de tarieding altyd nau kontakt hâlden mei de gemeente Waadhoeke oer de fergunningen en oer wat al en net mei. No't oardelmetermaatregel derôf is en mei ferplichte tagongstesten foarôf of de corona-app oan de doar, hat de organisaasje besluten dat it doarpsfeest wol wer koe. De Haan: "De minsken binne wol wer oan in feestje ta."

Ien dei

Yn ferbân mei dy coronatesten foar net-faksinearren is besletten dat it feest net meardere dagen, mar mar ien dei duorje soe. Oars soene minsken harren ek meardere kearen teste litte moatte.

Lek yn de regeljouwing

De tagongskontrôle oan de doar hat de organisaasje útbestege oan tredden. En dat is tagelyk ek it lek yn regeljouwing, seit De Haan. It systeem is net wetterticht, om't minsken dy't de corona-check-app hawwe, sûnder dat se it witte dochs besmet wêze kinne. "Wy moatte minsken mar op harren blauwe eagen leauwe dat se sûn binne."