Walrus Freya ferruilet Fryslân (tydlik?) foar Den Helder

No is se dus yn Den Helder, op in marineterrein dat net foar publyk tagonklik is. Se wurdt yn de gaten holden troch de ynstânsjes, mar fierder ek gewurde litten.

Nijsgjirrich wat no komt

De rûte fan Freya giet, mei wat útsûnderingen, hieltyd fierder nei it westen. Se folget dat patroan no, seit Van Dijk. "Een aantal dagen buiten beeld, misschien om te foerageren, en daarna weer opduiken in een westelijk gaand patroon."

It is nijsgjirrich om te sjen wat Freya no dwaan sil, no't se de Waadsee ferlitten hat. Want mocht se benammen goed iten fine kinne yn de Waadsee, dan soe it ek noch sa wêze kinne dat se just werom komt.

Opmerklik

Dat in walrus yn Nederlân sjoen is, is opmerklik. Der binne ferskate populaasjes fan walrussen op de wrâld, bygelyks boppe Skandinavië en by Grienlân. Yn de praktyk ferlitte walrussen it poalgebiet noait. Se kinne wol lange ôfstannen swimme.