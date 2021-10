Hege gasprizen smite soargen op oer kwetsber Fryslân

Yn it ûndersyk hat TNO sjoen nei enerzjyearmoede yn Nederlân op nasjonaal en lokaal nivo. Gemeenten as Dantumadiel, Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân en Smellingerlân sitte by de gemeenten mei de leechste ynkommens en tagelyk hûzen mei in relatyf lege 'enerzjykwaliteit'. It rapport is hjir te downloaden.