De toan fan Henk van der Veer: "Rauwe taal & Regenbooch"

Nou mut ik ok sêge dat wij as kyndes in de fòlksbuurt dêr't ik groat wurdde altyd met mekaar Snekers praatten. Dat is al lang ferleden tiid, dat ut Snekers deur hast alle Sneker kyndes brúkt wurdt. Ut is su at ut is.

At un taal, nyt mear brúkt wurdt, sal ut un langseme doad sterve. Al ben ik wat ut Snekers angaat nòch nyt eens su pessimistys, der wurdt nòch folop gebrúk maakt fan de stadstaal.

Kòrtleden is der nòch un nieuw stripboek in ut Snekers fan kunstenaar Theo Jaasma útkommen en wethouwer Mirjam Bakker het selfs un geldpòtsje fonnen, onder an 'e regenbooch, om de minderheidtalen in Súdwest un boost te geven. Moai, al weet sij ok wel dat je un taal noait met geld allienech rêde salle.

Over regenbogen sproken, ut is al sinds de seuventeger jaren fan de foarege eeuw ut symboal fan de homobeweging en wurdde sinds dy tiid onder andere metfoerd bij de Gay Pride Parades en úthongen bij homobars en un soad andere bijeenkomsten fan homo's, lesbiennes en anferwante seksuele minderheden.

Helemaal niks mis met en sulang't der nòch ratten binne dy't ut leven foar andersdenkende as hetroseksuele tòt un hel make fyn ik dat je openlek útspreke mutte dat der niks mis met is hoe't iemand geaard is. Nyt allienech útspreek, mar ok opkomme foar seksuele minderheden en dus nyt stikem futkieke at der strònt an'e knikker is.

Tòch bin ik nyt Roomser as de paus en beken ik earlek dat ut soms nyt metfalt om stelling te nimmen teugen befoarbeld taalgebrúk over homo's en lesbiennes. Ut Snekers is wat dat angaat nyt allienech un straattaal mar kan ok behoarlek rau weze, ut ferbloemd nou nyt bepaald.

Su hoarde ik, su'k al sei, fan un ouwe maat, letterlek oud hè, hoe't hij ut over froeger buurmeiske sprak dy't fan'e frouweliefde is.

"Hest ut al hoard fan Eva?"

'Nee, is der wat met Eva?'

"Jaaaaa, Eva is preut op preut!"

Kiek toen wist ik futdaleks wat de geaardheid fan Eva is, ut meiske dat froeger al in de hoogste bomen klom om ferfòlgens teugen iedereen te sêgen dat se graach jonge wurde wú.

Toen myn ouwe maat dat su sei, liet ik ut bij syn opmerking. Ik kon ut ok wel fan um hewwe, ut het ongetwifeld te maken met de toan wêrop't je yts sêge. Inderdaad op syn Fraans : C'est le ton qui fait la musique! Dêr is gyn woard Snekers an.

Dat ut oulopen week Rôze Week was om eksplisyt foar seksuele minderheden op te kommen is seker noadech. Allienech ik hew der gyn flach foarút stoken, al het ut myn sympaty wel! Dat fan myn ouwe maat oké, jeuminikkus, 'preut op preut', hoe komme je der bij! Dat is taal dat ik nyt mear brúke sú, omdat ik fan un andere generasy bin. Dêr sit fòlgens mij ut ferskil in.

Forza lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en alles wat der tussen in sit òf nòch nyt weet! Liefde overwint un soad en dou nyt iedereen in un hòkje òf kast, dan hoeve je der later ok nyt út te kommen."