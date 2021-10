Poddestuollen fan Skier smite goed 22.000 euro op foar skatebaan

De skatebaan is in winsk fan berneboargemaster Thijmen Bouwkamp. Dat wie syn plan doe't er oansteld waard as berneboargemaster.

Dêrby kaam it goed út dat de gemeente Skiermûntseach alle poddestuollen op it eilân ferfongen hat en oan de VVV joech. Dy hat se de ôfrûne goed twa wiken feild. "Wow", seit Monique Talsma fan de VVV oer it bedrach. "22.429 euro!"

Einsprint

It is folle mear as dêr't se op rekkene hie. "Zondagmiddag was het nog rond de 11.000 à 12.000 euro. Toen dacht ik: als we rond de 15.000 euro eindigen, dan zou het prachtig zijn."