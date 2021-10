'Rôze Sneon draacht by oan akseptaasje LHBTIQ+'ers'

Bousema hat him de lêste jierren bot ynset foar Fryslân as reinbôgeprovinsje. Hy wurke dit wykein ek mei oan de live-útstjoering fan Omrop Fryslân. "Yn dy útstjoering ha we allegear petearen hân mei minsken. Guon petearen hienen we regele, mar in hiel soad minsken kamen sa oanwaaien."

Frij uterje

Dy petearen ha yndruk makke op Bousema. "It wienen sokke earlike petearen oer minsken har libben, oer wa't se binne, hoe't it sit mei har seksuele foarkar, identiteit, de syktocht dy't se hân ha. It feit dat se dêr no in plak foar fûn ha en dat se bliid binne mei wa't se binne, dat se dat frij uterje meie, dat is prachtich."

It hat de Fryske rainbow warrior in goed gefoel jûn. "We stienen ek even op it poadium doe't de grutte Fryske reinbôgeflagge oer it publyk hinne gong. Alle minsken wienen oan it dûnsjen. Dat hie ek wat bysûnders. De minsken, de gesichten, it ferskaat. It moaie dat it hjir is."

De kampanje om safolle mooglik reinbôgeflaggen te ha yn Fryslân, hat effekt hân, sjocht Bousema. "We ha bot dwaande west mei de reinbôgeflaggen, de Fryske reinbôgeflaggen, de progressflaggen. Ik sjoch dat hieltyd mear minsken dy sjen litte."