Darter Danny Noppert útskeakele op EK nei spektakelstik

De Jouster darter begûn goed oan de wedstriid en pakte de earste twa legs. Oant leg 8 hie Noppert hieltyd in foarsprong, mar dêrnei kantele it byld. Aspinall pakte fjouwer legs op rige en naam in 4-6 foarsprong.

Spul giet hinne en wer

Dêrnei wie Noppert wer oan bar. De Jouster makke sels in pear 180'ers en gie nei 14 legs mei 8-6 oan de lieding. Noppert liet dêrnei in kâns lizze om op trije legs ferskil te kommen en dat kaam him djoer te stean. Aspinall kaam werom yn de striid en naam sels wer in foarsprong (8-9).

Noppert makke yn de 18de leg gjin flater en dus kaam it op de 19de leg oan. Yn dy leg smiet Noppert twa kear 58 en twa kear 60, wylst Aspinall ûnder mear in 180'er notearre. Sa wie de oerwinning foar Aspinall.