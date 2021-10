Stipe by taslagge-affêre ferskilt de gemeente: "Ik krij gjin antwurden"

Marijke Krijgsman fan Hurdegaryp is dêr in foarbyld fan. Har ferhaal liket in ferhaal sûnder ein. "Ik wachtsje noch ôf: op 1 maaie haw ik in brief krigen dat ik net troch de lichte toets kaam bin. Ik haw belle mei de Belastingdienst om te freegjen wêrom net. Der waard oanjûn dat dêr neat yn te finen wie. Sy seine dat ik dêrmei net folslein ôfwiisd bin, mar dat ik noch in yntegrale beoardieling krij."

Iene foardering nei de oare

Benammen yn de jierren dy't al west hawwe, hat Krijgsman in soad jild foardere krigen. "De iene kear 1.300 euro, de oare kear 2.300 euro, faak der tuskenyn. Ik haw der gjin sicht op hoefolle jild no krekt tefolle foardere is. Ik wit wol dat ik op in gegeven stuit tocht: sy bliuwe mar foarderen, hoe kin dat?"

Yn 2018 folge dêrom in rjochtsaak oer in foardering foar 2015. "Dêryn haw ik myn gelyk krigen. Mar hoe't it fierder sit is ûndúdlik." Want der binne noch folle mear bedraggen foardere.

Tytsjerksteradiel

Krijgsman is ek tsjin it probleem oanrûn dat har gemeente Tytsjerksteradiel har net goed genôch helpe kin, foar har gefoel. "Ik haw my by de gemeente meld doe't ik de befêstiging krige dat ik dupearre wie. Yn de krante lies ik ek in stik dêr't dupearden mei oproppen binne om har te melden. Mar dêr haw ik lang gjin reaksje op krigen."

Net erkend as dupearde

Uteinlik krige Krijgsman fia de konsulint wurk berjocht, doe't sy krekt op de bystânsgrins stie, dat sy net dupearre wie. "Uteinlik hat bliken dien dat ik dat wol wie. Ik haw ek sein: hoe witte jimme dat ik gjin dupearde bin as de Belastingdienst noch mei in ûndersyk dwaande is?"