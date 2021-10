Ambulant team set him yn foar minsken mei in licht ferstanlike beheining

It spesjale team, dat him by GGZ Fryslân sûnt koart dwaande hâldt mei ambulante psychiatryske help foar LVB-ers, hat ûndersocht dat fan de pasjinten dy't op de forinsyske psychiatryske ôfdieling yn Frjentsjer sitte, 60 persint sa'n beheining hat. It team traint ek binnen de GGZ de eigen minsken op it sinjalearjen fan LVB-problematyk.

Funksjonearje op it nivo fan in bern

Je kinne oan de bûtenkant net sjen oft ien LVB is, seit Sipke Hoekema. Hy is ien fan de trainers en wurket ek as ambulant begelieder. Minsken kinne faak goed de antwurden jaan dy't de helpferliener graach hearre wol. Se kinne folwoeksen oerkomme, wylst se op it nivo fan in bern funksjonearje.

Boppedat is der in gruttere kâns op ferslaving, psychiatry en deliktgedrach, om't se maklik te beynfloedzjen binne en minder goed har eigen emoasjes regulearje kinne. Boppedat sakket it IQ yn stressfolle omstannichheden.