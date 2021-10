Buro de Vries: Potmarge troch de eagen fan biolooch Niels Schotsman

Eins is de Potmarge ûntstien troch it ferbinen fan ferskate groeven wjitteringen. Troch de bochten liket de wetterwei lykwols natuerlik. Oant it oanlizzen fan it Nije Kanaal wie de Potmarge in wichtige farwei nei it suden fan de provinsje.

Yn it westen slút de Potmarge oan by de súdlike stedsgrêft fan Ljouwert, yn it easten by de Wide Greuns. De Potmarge foarme yn it ferline ek in grins tusken Ljouwert en de gritenij Ljouwerteradiel.

Planten hawwe de romte krigen

De Potmarge wie in ôfwettering fan feangebiet nei de Middelsee, de see-earm dy't fan it hjoeddeiske Bilt nei Snits krolle. Dêrtroch sit der mear kalk yn de grûn as yn oare parten fan de provinsje. Wylst it earder in smoarge stjonksleat wie, is de Potmarge letter skjinner wurden en hawwe planten de romte krigen om te groeien en te bloeien.