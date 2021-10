Bûtenspulgoal fan Cambuur: "Efkes in hiel ferfelend momint"

"Earst hiel bliid, dêrnei hiel teloarsteld." Sa fette trainer Henk de Jong de bûtenspulgoal gear. "Mar de VAR is wol earlik. As it bûtenspul is, dan is dat sa. Ik hie it net fuort yn de gaten. It wie efkes in hiel ferfelend momint. Ik tocht: hat er hands makke of sa? Mar ja, klear."

Rinne litten

Yn de 86ste minút hie Fortuna al in goal makke. George Cox kopte in foarset binnen. "Neffens my lit ien fan ús jonges 'm rinne", seit De Jong dêroer. "It druk setten komt by ús hiel krekt."

It wie neffens de trainer in wedstriid fan geduld hawwen. "Wy kamen wol ta wat, mar foaryn net bot. Ik fûn in pear fazen fan in minút as tsien ek wol sloardich. Dan feroveren wy de bal, mar wiene wy him ek sa wer kwyt." Hy seit: "Sy sakje yn eigen stadion yn en wy besykje te fuotbaljen. Mar je kinne net hieltyd de bal fluch foarútspylje. Dat is wat sy wolle. Dus je moatte geduld hawwe."