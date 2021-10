Winne fan Ajax slagge net, mar Hearrenfean "niet van stoep geveegd met 5-0"

"Ik denk dat het een wedstrijd was waar ik mijn kwaliteiten kon gebruiken aan de linkerkant" seit sc Hearrenfean-spiler Anthony Musaba. Yn de earste helte siet hy minder yn it duel. "In de tweede helft was het meer open, toen kreeg ik meer de bal." It publyk joech him in goed gefoel. "We hadden minimaal met één punt van het veld kunnen komen. We hebben laten zien dat we niet een team zijn dat met 5-0 van de stoep wordt geveegd."

"Niet beloond"

Hy is dan ek teloarsteld dat der net mear yn siet. Mar it publyk hat him yn elts gefal in boost jûn. "Ik was gemotiveerd, dat zag je in het spel. Jammer dat we onszelf niet hebben beloond."