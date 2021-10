Doelpunt yn blessueretiid ôfkard: Cambuur feliest yn Limboarch

Fuort nei it skoft hienen we al mear driging sjoen as yn de earste helte: Erik Schouten kopte op de latte nei in frije traap fan Mees Hoedemakers. Efkes letter makke Cambuur sels in doelpunt fia Tom Boere, mar earder yn de oanfal wie it al bûtenspul. Dêrom bleau it 0-0.