UNIS Flyers sûnder problemen lâns Zoetermeer Panters

Zoetermeer kaam noch wol op foarsprong troch in doelpunt fan de Hongaar Attila Birke yn in powerplaysituaasje. Noch yn de earste perioade koenen de Flyers it omdraaie. Jasper Nordemann en Kevin Nijland soargen foar 1-2.

Ferskil wurdt grutter

Yn de twadde perioade waard it ferskil grutter. Nijland makke syn twadde punt en brocht de skoare nei 1-3. Twa minuten letter waard it troch Lars den Edel ek noch 1-4.

Ferenc Kocsis die dêrnei noch wol wat werom. Dêrtroch waard de twadde perioade ôfsletten mei in skoare fan 2-4.

Flyers net yn de problemen

Nei in powerplay waard it fia Nijland yn de tredde perioade 2-5. Joy Turpijn makke der noch wol 3-5 fan, mar de Flyers kamen net mear yn de problemen.

It waard sels noch 3-6. De Fin Roope Nikkila makke dizze kear it doelpunt. It slotakkoard wie foar Trevor Hunt. Wylst de Flyers mei in spiler minder op it iis stienen, makke hy de 3-7.