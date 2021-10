VC Snits wit foarsprong tsjin Voltena fêst te hâlden en wint mei 3-1

Yn de tredde wedstriid fan it nije earedivyzjeseizoen spile VC Snits tsjin it Brabantske Voltena. Dizze klup wie it ôfrûne seizoen promovearre en makke it duel yn de earste set noch swier foar VC Snits, mar dêrnei kamen de follybalsters werom. It waard 3-1 foar VC Snits.