Hearrenfean makket it Ajax dreech, mar pakt gjin punten

Ek nei it skoft krige Musaba in goede kâns. Hy spile Ryan Gravenberch út oan de rjochterkant fjild, mar skeat de bal rjocht op Pasveer ôf. Efkes letter wie Sven van Beek tichteby. Hy stie hielendal frij by de twadde peal, mar Pasveer rêde wer knap.

Van Beek op de latte

Hearrenfean wie yn dizze faze de bettere ploech. Nei in lyts oere wie it hast lyk. Van Beek kopte in hoekskop tsjin de latte.

De earste kâns foar Ajax nei it skoft wie wol raak. Tadic joech de bal perfekt foar op ynfaller David Neres en de Braziliaan kopte him sûnder problemen binnen: 0-2.

Dêrnei barde der net in soad mear. Sa bleau it by 0-2.