FIDEO: Rispe- en fruitmerk by De Kruidhof

By botanyske tún De Kruidhof yn Bûtenpost gie de jierlikse rispe- en fruitmerk foar it earst sûnt it útbrekken fan it coronafirus wer troch. Der wienen ferskate kreamen mei griente en fruit, priuwerijen en aktiviteiten foar bern. In soad minsken trapen de hjerstfakânsje ôf mei in besite oan de tún.