Noppert nei kwartfinale EK darts yn Eastenryk

Lykas yn syn earste wedstriid yn Eastenryk einige Noppert mei in gemiddelde fan boppe de 100. Benammen de finishes fan Noppert wiene goed. Sa smiet de Fries ûnder oare de maksimale finish fan 170 út. Searle krige wol kânsen, mar fersulvere se net.

It Europeesk kampioenskip wurdt dit jier yn Salzburg yn Eastenryk hâlden. It is it eintoernoai fan de European Tours. Dêr hawwe der dit jier fanwege de coronapandemy net in soad fan west.