Harkemase Boys wit wer wat it is om te winnen, ONS en Bûtenpost ûnderút

Bûtenpost naam it yn Emmeloord op tsjin Flevo Boys. Dy ploech hie likefolle punten as de Blaukes. Flevo Boys krige de earste grutte kâns fan de wedstriid, mar Johan Tiems skeat foar iepen goal njonken.

Lykopgeande striid

Nei 25 minuten krige Bûtenpost in kâns. Mark van der Meer krige de bal lykwols net lâns keeper Winand Quartel. It spul gie dêrnei op en del, mar Bûtenpost gie dochs mei in efterstân it skoft yn. Timon Rorije makke in flugge counter prachtich ôf: 1-0.

It antwurd fan Bûtenpost kaam krekt nei it skoft. Keeper Quartel siet mis by in hoekskop en Rob Schokker profitearre: 1-1. Beide ploegen besochten dêrnei de wedstriid oer de streek te lûken en Flevo Boys wie it meast lokkich. Yumé Ramos makke der yn de lêste minuten 2-1 fan.