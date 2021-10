WEROMBLIK: 'Rôze' reportaazjes út it Omrop-argyf

Op de fraach wêrom't der in koar mei allinnich homo's is dat oer homo-ûnderwerpen sjongt, kaam in koarlid yn 1996 mei de respons: "Wy binne gewoan flikker en wy hawwe dêr net safolle problemen mei. Ja, eins hielendal net. En dat wolle we ek útdrage, it is sis mar in soart fan evangelisaasje."

Utdrage

Tsien jier letter, by de iepening fan it jubileumkonsert foar it 20-jierrich bestean fan it koar yn 2006 wie Geert Dales, de boargemaster fan Ljouwert, ek helder oer it homo-wêzen: "U moet maar gewoon denken: het is fijn om homoseksueel te zijn."