Folkert Lautenbach fan Boazum is yn de tún oan de gong. Hy hellet it ûnkrûd út syn túntsje en besiket it mei ferskate middels te bestriden. No brânt hy it fuort, mar it is der sa wer. Mar hy hat der de tiid wol foar en mei syn fleurige petsje is hy alle dagen wol efkes yn de tún te finen.