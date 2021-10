It Frysk is yn beweging, sjocht ûndersiker Merkuur: "Yn eltse regio wer oars"

Neffens Merkuur bliuwt in taal altyd yn beweging. "Wa seit no eins wat in goeie foarm is? Dat dogge we úteinlik mei-inaor. As genôch minsken in bepaald wurd brûke, fine sy it ek net mear frjemd. Sa komt it úteinlik yn de grammatikaboekjes terjochte."

Geef Frysk

Merkuur sjocht boppedat dat yn it Nederlânsk mear in 'noarmbesef' is dan yn it Frysk. "Eltsenien wit dat it eins 'beter dan ik' wêze moat, wylst in hiel soad minsken 'als mij' sizze soene." Foar it Frysk is dat oars. Merkuur: "It geef Frysk bestiet wol, mar it hat it paad wat minder fûn nei de húskeamers fan de minsken."