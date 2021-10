LIVE: Sjoch hjir nei Pride Leeuwarden op Rôze Sneon

"Der barre sneon prachtige dingen. Dizze dei is foar my hiel spesjaal", seit Sipke Jan Bousema. "It is foar de earste kear dat wy sa grut Rôze Sneon fiere: dit is de dei fan de leafde."

Leafde is part fan it libben

Der is - aldergeloks - in soad feroare yn de ôfrûne jierren, seit Bousema. "Sa'n fjirtich jier lyn wie der hjir in demonstraasje dy't troch de ME útinoar slein is. Der mocht net in krâns mei in rôze lint yn de Prinsetún lizze. No wurde wy droegen troch de oerheid en de plysje, der is omtinken yn de media. Ik bin bliid dat ik hân yn hân rinne kin mei myn freon yn Fryslân."