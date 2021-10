Goaiïngarypster skiednis ferteld mei ynformaasjebuorden en kuier

It boerd wurdt om 14.00 oere ûntbleate troch boargemaster Fred Veenstra fan De Fryske Marren. Ynwenster Marga van den Brink sil wat fertelle oer it ta stân kommen. It projekt heart by it projekt Dorpscanon.

QR-koaden

Mei tolve ynformaasjebuordjes dêr't QR-koaden op steane, kinne minsken mear ynformaasje fine oer de skiednis fan Goaiïngaryp. Sa wurde ûnder oare de ferhalen fan de tsjerke, klokkestoel, skoalle en ferskate oare gebouwen ferteld.

Op it grutte ynformaasjeboerd steane allerhanne foto's en in âlde kaart fan it doarpsgebiet, njonken in ferhaal oer de ûntsteansskiednis. Goaiïngaryp is al in âld doarp: yn it jier 1275 wurdt it foar it earst neamd as Godinriip.