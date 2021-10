Oanhâlding op Ljouwerter Ruterskertier: fertochte fan 14 mei alarmpistoal

Op it Ruterskertier yn Ljouwert binne freedtejûn twa minsken mei wapens oanholden. It foel de hanthavening op kamerabylden op dat sy wat ûnder de klean hiene. De fertochten binne fûillearre: doe die bliken dat ien fertochte in grut mes by him hie. De oare fertochte - in 14-jierrige Ljouwerter - hie in alarmpistoal.