Mirka Antolovic (PvdA): akseptaasje yn doarpen better as yn 'e stêd

Mirka Antolovic, PvdA-riedslid yn Ljouwert en direkteur fan Tûmba, leit út wêrom't Rôze Sneon nedich is. "Dan moet je echt even weten wat de geschiedenis is. En dat gaat jaren terug. In de jaren 70 waren mensen blij dat homoseksualiteit niet meer strafbaar was. Het klinkt alsof het al heel lang vanzelfsprekend is, maar dat is niet zo."

Dêrom bliuwt it wichtich om soks as Rôze Sneon ek yn dizze tiid te hâlden, seit Antolovic. "Zolang wij nog steeds horen dat mensen in elkaar geslagen worden, buitengesloten worden en niet zichzelf kunnen zijn, is het nog steeds nodig. Het zou mooi zijn als we het niet meer organiseerden om te strijden voor acceptatie en tolerantie. Dat kinderen vragen, waarom vierden we Roze Zaterdag? Daar moeten we naartoe."

Feestdei foar elkenien

Rôze Sneon is it feest foar elkenien. "Het is een feest. De Roze Zaterdag is het feest van iedereen die verliefd willen worden op wie die maar wil. Dit feest en deze dag is een herinnering voor de mensen aan de vrijheid die zij hebben."