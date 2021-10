Omrop TIP: Us Rainbow Warrior by FryslânDOK

Yn de Falentynsspesjal fan it programma First Dates fertelt in emosjonearre Sipke Jan Bousema wat dizze ôfwizing fan Fryslân út mei him docht. En hy komt yn aksje.

Net langer wachtsje

Dokumintêremakker Annet Huisman folget Sipke Jan, Us Rainbow Warrior, yn it bewurkjen fan de Fryske polityk. En wylst der op it Provinsjehûs praat en praat wurdt, wachtet de praktyk net langer. Hyltyd mear Fryske fuotbalklups litte de reinbôgeflage sjen, om út te strielen dat fuotbal foar eltsenien is.

Op 27 maaie 2020 nimme ek de Fryske Steaten it beslút: de reinbôgeflage giet yn top by it provinsjehûs.