Toerismesektor sjocht mei betrouwen nei hjerstfakânsje: "Werom op âlde nivo"

"It is in posityf byld, yn tsjinstelling ta ferline jier. De fakânsjewenten wurde goed boekt, minsken hawwe der ferlet fan", seit regiomanager Jan Ybema.

De gefolgen fan de krisis ferskilden yn ferskate sektoaren binnen de toerisme en rekreaasje. "De groepsakkommodaasjes en de charterfloat hawwe it echt swier hân. Mar as je sjogge nei campings en fakânsjewenten: dy hawwe in stik minder te lijen hân. Dy binne behoarlik goed troch de krisis kaam."

Slimst by groepen

It slimst wie it dochs by akkommodaasjes en foarsjenningen foar groepen. Dy hiene mei in soad beheiningen te krijen. Ybema: "Mar ek dêr sjogge wy in positive draai: de groepsfakânsjes fan famyljes en freonen lûke wer oan. Skoallen hawwe faak noch wat langer tariedingstiid nedich. Mar skoallen kieze faak noch wol foar Nederlân, om't de kleurkoaden yn Europa noch wol wikselje. Omkeard jildt dat fansels ek foar de Dútske gasten. Aldergeloks hawwe Nederlânske gasten dat goed opfongen."