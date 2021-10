Rôze Sneon yn Ljouwert: wat is der te dwaan?

12.00 - 17.00 ynformaasjemerk en Roze-Zaterdagcafé

In fêst ûnderdiel fan Rôze Sneon is de ynformaasjemerk. Tsientallen LHBTIQ+-freonlike organisaasjes presintearje harren hjir. Om dyselde tiid hat de stêdsskouboarch De Harmonie de foyer iepensteld as Roze Zaterdagcafé.

Ien fan de inisjativen op de ynformaasjemerk is it spultsje LevenSeksDrugs. In groep jongelju út Venlo hat in spultsje ûntwikkele om seksuele aard en genderidentiteit makliker besprekber te meitsjen by jongerein thús. It spultsje is no klear foar produksje, dêrom begjinne de jongelju mei in crowdfundaksje om hjir jild foar binnen te heljen.