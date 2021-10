Iris Noordzij wol rekôr roeie: “Takomst begjint oer in pear tûzen kilometer”

"Je libje hielendal yn it hjir en no as je oer de oseaan roeie", fertelt Iris Noordzij. "It ferline telt net en de takomst begjint pas oer in pear tûzen kilometer." Om it doel te heljen hâlde de froulju in strak roeiskema oan. "Deis is it skema twa oeren roeie en ien oere rêst. Yn dat oere moatte we ite en drinke en ek putsjes oan de boat dwaan."

Pear kear twa oerkes sliepe

Nachts is der twa oeren rêst nei ien oere roeie. "Trochsliepe kin net, mar mei in pear kear twa oerkes sliepe komme je der ek wol." Om ûngelokken foar te kommen meitsje de froulju harren fêst oan de boat, sadat se wer maklik oan board helle wurde kinne as der ien oer board slacht.

Iris Noordzij is 54 jier, mar sjocht har leeftiid net as in beswier. "It is duersport. As je âlder wurde, wurdt it allinnich mar better, mar je moatte it wol no dwaan", seit se as motivaasje foar har twadde oerstek oer de Atlantyske Oseaan op in roeiboat. "It is in kwestje fan gewoan trochgean."