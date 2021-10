UNIS Flyers kin ek sûnder Pitkänen winne

Lang bekertoernoai

Flyers hat no de earste trije wedstriden fan it bekertoernoai spile. Dat toernoai begjint mei in pûlfaze. Flyers sit yn in pûl mei Hijs Hokij, Geleen Eaters en Zoetermeer Panters. Tsjin elke klup hat Flyers no ien kear spile. Op sneon spylje de Flyers alwer. Diskear op besite by Zoetermeer.

Ein oktober binne de heale finales fan it bekertoernoai, yn jannewaris is de finale.

Yn it seizoen 2019/2020, de lêste kear dat de beker spile is, wûnen de Flyers.