Sealfuotbalsters Drachtster Boys winne doelpuntrike Fryske derby fan Libertas

Aafke de Hoek makke yn de earste helte nei in trijehoek mei Esther van Toledo en Lisanne Kempe yn in lege goal de iepeningstreffer foar de Drachtster Boys. Van Toledo ferdûbele de skoare foar it skoft nei in ynstudearre korner.

Flak nei it skoft makke de thúsploech al dien wurk mei de 3-0 fan Jessie Prijs. Martine Koopmans makke it dêrnei sels noch slimmer foar Libertas: 4-0.

Spektakulêr slot

De ploech út Damwâld lei him lykwols noch net del by in nederlaach. Libertas gie spyljen mei in meispyljende keepster, wêrnei't in spektakulêr slot folge.

Binnen inkelde minuten kaam Libertas fia doelpunten fan respektyflik Mariska Bosma en Simone Hofer werom oant 4-2. Mei noch twa minuten op de klok makke Van Toledo lykwols in ein oan it bytsje hoop dat de Damwâldsters noch hiene op in punt. Sy bepaalde de einstân nei in solo op 5-2.

Koprinner

Drachtster Boys giet mei njoggen punten út trije wedstriden oan de lieding yn de earedivyzje. Libertas hat út trije wedstriden noch mar ien punt.