Noppert set goede foarm troch op Europeesk kampioenskip

Noppert, dy't ferline wike noch de heale finale fan de World Grand Prix helle, smiet in gemiddelde fan mear as 102.

Trettjindarter

Yn de begjinfaze fan de wedstriid koene beide manlju elkoar net brekke. Oant 2-2 gie it frij ienfâldich lykop. Yn de lêste leg foar it skoft pakte Noppert lykwols wol de foarsprong yn trettjin darts. Dêrnei joech hy mei konstant en sterk spul gjin leg mear ôf.

Yn de twadde ronde spilet Noppert sneon tsjin Michael Smith of Ryan Searle.

Eintoernoai

It Europeesk kampioenskip wurdt dit jier yn Salzburg yn Eastenryk hâlden. It is it eintoernoai fan de European Tours. Dêr ha der dit jier fanwege de coronapandemy net in soad fan west.