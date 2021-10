Ferdinand de Jong skriuwt kadoboek fan 2022: "Utdaging om lêzers te ferlieden"

Boekefeest yn Oranjewâld

It kadoboek fan De Jong wurdt presintearre op 28 oktober 2022 op it Frysk Boekefeest, dat spesjaal op fersyk fan de skriuwer diskear yn Oranjewâld plakhawwe sil. It kadoboek is dêrnei de hiele Boekewike fergees te krijen by oankeap fan in boek.

Ilja Leonard Pfeijffer yn it Frysk

It nasjonale Boekenweekgeschenk wurdt yn 2022 skreaun troch Ilja Leonard Pfeijffer. De Fryske oersetting wurdt makke toch Jetske Bilker. Yn de nasjonale Boekenweek, maart takom jier, is de Fryske oersetting fergees te krijen by oankeap fan in Frysk boek.

It Kadoboek en de Fryske oersetting fan it nasjonale Boekenweekgeschenk binne beide in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân.